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Video: І будуть люди: 2 серия смотреть онлайн — 15.08.2022

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І будуть люди | 15.08.2022 | 2022

Во 2 серии сериала І будуть люди вы узнаете историю мечтательницы Тани из семьи священника. Ее отец придерживается консервативных взглядов и не готов смириться с тем, что над украинским народом больше нет царя.

Таня учится в училище для девочек. На каникулы она приезжает из Полтавы в родное село. Она выросла красивой девушкой, и родители уже думают о свадьбе после того, как Таня закончит учебу.

Таня во 2 серии сериала І будуть люди без памяти влюбилась в студента-медика Олега. Парень – активист, и он верит в будущее УНР. Отцу Тани не нравится молодой человек, у которого слишком прогрессивные взгляды. Он хочет выдать дочь за Оксена – тот хоть и вдовец, но еще не старый, да и хутор свой есть.

Какие семейные драмы ждут Таню? Узнайте во 2 серии сериала І будуть люди.

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