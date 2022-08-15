Video: І будуть люди: 2 серия смотреть онлайн — 15.08.2022
Во 2 серии сериала І будуть люди вы узнаете историю мечтательницы Тани из семьи священника. Ее отец придерживается консервативных взглядов и не готов смириться с тем, что над украинским народом больше нет царя.
Таня учится в училище для девочек. На каникулы она приезжает из Полтавы в родное село. Она выросла красивой девушкой, и родители уже думают о свадьбе после того, как Таня закончит учебу.
Таня во 2 серии сериала І будуть люди без памяти влюбилась в студента-медика Олега. Парень – активист, и он верит в будущее УНР. Отцу Тани не нравится молодой человек, у которого слишком прогрессивные взгляды. Он хочет выдать дочь за Оксена – тот хоть и вдовец, но еще не старый, да и хутор свой есть.
Какие семейные драмы ждут Таню? Узнайте во 2 серии сериала І будуть люди.
Смотреть онлайн все серии сериала І будуть люди
Смотреть онлайн сериал І будуть люди – 3 серия от 09.05.2022
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