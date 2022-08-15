Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
Всі проєкти
ru
Серіали

Video: І будуть люди: 2 серія дивитися онлайн – 15.08.2022

Дивитися онлайн серіал І будуть люди - 2 серія від 15.08.2022. Історичний фільм І будуть люди серія 2 вже на сайті
Дивіться також
І будуть люди: 2 серія дивитися онлайн – 15.08.2022
Серіали

І будуть люди: 1 серія дивитися онлайн – 15.08.2022

 І будуть люди: 2 серія дивитися онлайн – 15.08.2022
Серіали

І будуть люди: 2 серія дивитися онлайн – 15.08.2022

 І будуть люди: 2 серія дивитися онлайн – 15.08.2022
Серіали

Колір помсти: 21 серія дивитися онлайн – 04.08.2022

 І будуть люди: 2 серія дивитися онлайн – 15.08.2022
Серіали

Колір помсти: 20 серія дивитися онлайн – 03.08.2022
Серіали І будуть люди 2022 І будуть люди: 2 серія дивитися онлайн – 15.08.2022
І будуть люди | 15.08.2022 | 2022

У 2 серії серіалу І будуть люди ви дізнаєтеся історію мрійниці Тані з сім’ї священника. Її батько дотримується консервативних поглядів і не готовий змиритися з тим, що над українським народом більше немає царя.

Таня навчається в училищі для дівчаток. На канікули вона приїжджає з Полтави до рідного села. Вона виросла красивою дівчиною, і батьки вже думають про весілля після того, як Таня завершить навчання.

Таня в 2 серії серіалу І будуть люди без пам’яті закохалася в студента-медика Олега. Хлопець – активіст, і він вірить в майбутнє УНР. Батькові Тані не подобається молодий чоловік, у якого дуже прогресивні погляди. Він хоче видати доньку за Оксена – той хоч і вдівець, але ще не старий, та й хутір свій є.

Які сімейні драми чекають на Таню? Дізнайтеся у 2 серії серіалу І будуть люди.

Дивитися онлайн всі серії серіалу І будуть люди

Дивитися онлайн серіал І будуть люди – 3 серія від 09.05.2022

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити