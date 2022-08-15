І будуть люди: 2 серія дивитися онлайн – 15.08.2022

І будуть люди | 15.08.2022 | 2022

У 2 серії серіалу І будуть люди ви дізнаєтеся історію мрійниці Тані з сім’ї священника. Її батько дотримується консервативних поглядів і не готовий змиритися з тим, що над українським народом більше немає царя.

Таня навчається в училищі для дівчаток. На канікули вона приїжджає з Полтави до рідного села. Вона виросла красивою дівчиною, і батьки вже думають про весілля після того, як Таня завершить навчання.

Таня в 2 серії серіалу І будуть люди без пам’яті закохалася в студента-медика Олега. Хлопець – активіст, і він вірить в майбутнє УНР. Батькові Тані не подобається молодий чоловік, у якого дуже прогресивні погляди. Він хоче видати доньку за Оксена – той хоч і вдівець, але ще не старий, та й хутір свій є.

Які сімейні драми чекають на Таню? Дізнайтеся у 2 серії серіалу І будуть люди.

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Дивитися онлайн серіал І будуть люди – 3 серія від 09.05.2022