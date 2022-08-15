І будуть люди: 1 серия смотреть онлайн — 15.08.2022

І будуть люди | 15.08.2022 | 2022

Смотрите 1 серию масштабной исторической саги І будуть люди прямо сейчас! Действие сериала начинается в 1901 году с истории Свирида и Алены.

Свирид овдовел после того, как его жена переболела туберкулезом и не выжила. Он хоть уже и немолодой мужчина, но полон сил, к тому же состоятельный. Свирид решил взять в дом новую хозяйку, чтобы его радовала и по дому все делала. В 1 серии сериала І будуть люди он берет в жены молодую Алену – сироту без приданого. Тетка девушки воспользовалась первой же попавшейся возможностью, чтобы отдать племянницу замуж за такого видного жениха. Ну и что, что Свирид женится на Алене без свадьбы? Главное, что теперь девочка будет жить в достатке!

Только не радует Алену жизнь в красивой хате. Старый муж ей противен, но она и слова сказать ему не может. Для девушки все меняется, когда в доме появляется новый работник Василий. Она влюбляется в парня, еще не зная, к каким трагическим последствиям это приведет.

Смотреть онлайн все серии сериала І будуть люди

Смотреть онлайн сериал І будуть люди – 2 серия от 15.08.2022