І будуть люди: 1 серія дивитися онлайн – 15.08.2022

І будуть люди | 15.08.2022 | 2022

Дивіться 1 серію масштабної історичної саги І будуть люди просто зараз! Події серіалу починаються в 1901 році з історії Свирида і Олени.

Свирид овдовів після того, як його дружина перехворіла на туберкульоз і не вижила. Він хоч вже і літній чоловік, але повний сил, до того ж заможний. Свирид вирішив взяти в дім нову господиню, щоб його радувала і по господарству все робила. В 1 серії серіалу І будут люди він бере дружиною молоду Олену – сироту без приданого. Тітка дівчини скористалася першою ж можливістю, щоб віддати племінницю заміж за такого видного нареченого. Ну і що, що Свирид одружується з Оленою без весілля? Головне, що тепер дівчинка буде жити в достатку!

Тільки не радує Олену життя в красивій хаті. Старий чоловік їй осоружний, але вона і слова сказати йому не може. Для дівчини все змінюється, коли в домі з’являється новий працівник Василь. Вона закохується в хлопця, ще не знаючи, до яких трагічних наслідків це призведе.

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Дивитися онлайн серіал І будуть люди – 2 серія від 15.08.2022