Цвет мести: 21 серия смотреть онлайн

Цвет мести | 28.01.2024 | 2024

В сериале Цвет мести 21 серии от 28.01.2024 Андрей окончательно уверится в том, что Надя – это и есть шпион Софии Горбач. Потапенко давно знает Михаила Михайловича и доверяет ему, поэтому приходит к выводу, что молодая жена обманула Хромаева. Он решает серьезно поговорить с Михаилом и расспросить его о супруге. Хромаев поймет, что настало время рассказать Андрею всю правду. Узнайте, как пройдет этот разговор в 21 серии сериала Цвет мести.

Борисова не интересовали поиски Даши Гомонай до тех пор, пока он не узнал, что Евгений жив. Теперь он понимает, что Маша – это слабое место ее бывшего супруга. Борисов предлагает Софии план, который позволит выманить одновременно и Дашу, и Евгения. Какие опасности ждут Марию Матвиенко теперь? Смотрите в сериале Цвет мести 21 серия от 28.01.2024!

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Смотреть онлайн сериал Цвет мести – 22 серия от 28.01.2024