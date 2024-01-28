Колір помсти: 21 серія дивитись онлайн

Колір помсти | 28.01.2024 | 2024

У серіалі Колір помсти 21 серії від 28.01.2024 Андрій остаточно упевниться в тому, що Надя – це і є шпигун Софії Горбач. Потапенко давно знає Михайла Михайловича і довіряє йому, тому приходить до висновку, що молода дружина обдурила Хромаєва. Він вирішує серйозно поговорити з Михайлом і розпитати його про дружину. Хромаєв зрозуміє, що настав час розповісти Андрію всю правду. Дізнайтеся, як пройде ця розмова в 21 серії серіалу Колір помсти.

Борисова не цікавили пошуки Даші Гомонай доти, поки він не дізнався, що Євген живий. Тепер він розуміє, що Маша – це слабке місце її колишнього чоловіка. Борисов пропонує Софії план, який дозволить виманити одночасно і Дашу, і Євгенія. Яка небезпека чекає на Марію Матвієнко тепер? Дивіться в серіалі Колір помсти 21 серія від 28.01.2024!

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Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 22 серія від 28.01.2024