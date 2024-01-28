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Video: Цвет мести: 19 серия смотреть онлайн

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Цвет мести | 28.01.2024 | 2024

В сериале Цвет мести 19 серия от 28.01.2024 у Борисова начнутся проблемы. С ним никто не хочет работать, потому что в игру ввязался господин Крол. София в это время продолжает гоняться за Дашей Гомонай. Она не ест и не спит, а следит за Марией Матвиенко при помощи скрытых камер. Однако Маша ведет себя как обычно, и ничто не указывает на то, что она продолжает общаться с дочерью.

Андрей и Даша-Надя в 19 серии сериала Цвет мести пытаются понять, кто рассказывает Софии обо всем, что происходит в детском доме. Под подозрением абсолютно все. Андрей боится, что таким образом София сможет узнать что-то о Даше.

Постепенно Андрей начинает испытывать теплые чувства к Надежде Хромаевой. Даше-Наде радостно снова сблизиться с любимым человеком. И она даже надеется, что когда-нибудь сможет рассказать Андрею правду. Какое событие разрушит эту иллюзию идиллии? Смотрите в сериале Цвет мести 19 серия от 28.01.2024.

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Смотреть онлайн сериал Цвет мести – 20 серия от 28.01.2024

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