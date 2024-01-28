Цвет мести: 20 серия смотреть онлайн

Цвет мести | 28.01.2024 | 2024

В сериале Цвет мести 20 серия Андрей начинает подозревать Надю-Дашу в сговоре с Софией. В ходе расследования адвокат узнал, что отпечатков Нади не было в детском доме. Перед приходом следователей она устроила генеральную уборку, а затем ушла в отпуск. Неужели Надежде Хромаевой есть что скрывать? Андрей становится холодным и отстраненным с Дашей, но она не может понять почему.

Ряба в 20 серии сериала Цвет мести понимает, что в колонии все от нее отвернулись. Несмотря на то, что ее назначили главной, никто не воспринимает ее как авторитет. Все продолжают общаться с Мартой, несмотря на то, что при ней были жесткие порядки. Внутри Рябы начинает закипать злость. Она устраивает драку с Машей и Мартой. К каким последствиям это приведет? Узнайте прямо сейчас – смотрите Цвет мести 20 серия от 28.01.2024.

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