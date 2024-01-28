Колір помсти: 19 серія дивитись онлайн

Колір помсти | 28.01.2024 | 2024

У серіалі Колір помсти 19 серія від 28.01.2024 у Борисова почнуться проблеми. З ним ніхто не хоче працювати, тому що в гру вплутався пан Крол. Софія в цей час продовжує ганятися за Дашею Гомонай. Вона не їсть і не спить, а стежить за Марією Матвієнко за допомогою прихованих камер. Однак Маша поводиться як зазвичай, і ніщо не вказує на те, що вона продовжує спілкуватися з дочкою.

Андрій і Даша-Надя в 19 серії серіалу Колір помсти намагаються зрозуміти, хто розповідає Софії про все, що відбувається в дитячому будинку. Під підозрою абсолютно всі. Андрій боїться, що таким чином Софія зможе дізнатися щось про Дашу.

Поступово Андрій починає відчувати теплі почуття до Надії Хромаєвої. Даші-Наді радісно знову зблизитися з коханою людиною. І вона навіть сподівається, що коли-небудь зможе розповісти Андрію правду. Яка подія зруйнує цю ілюзію ідилії? Дивіться в серіалі Колір помсти 19 серія від 28.01.2024.

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Дивитися онлайн серіал Колір помсти – 20 серія від 28.01.2024