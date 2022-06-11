Смотрите онлайн сериал Было у отца два сына! 3 серия закручивает события еще сильнее. Василиса, которая вернулась с учебы с парнем, латышом Марисом, вместе с ним приступает к работе в одном из отелей Бойцова. Но и карьеру, и парня она готова променять ради Виктора, которого любила все эти годы. Антон, видя, к чему идет дело, пытается разрушить зарождающиеся отношения и сохранить семью брата. Он все чаще сталкивается с Василисой и не сразу замечает, как из досадной помехи на пути к монополии в нише гостиничного бизнеса она становится для него чем-то большим. Василиса, сначала не замечавшая его чувств, с удивлением обнаруживает, что спокойный Антон ей гораздо интереснее, чем его брат. Новая симпатия против старой подростковой любви столкнутся в душе Василисы в мелодраме Было у отца два сына в серии 3!

Смотреть онлайн Было у отца два сына — 4 серия от 11.06.2022

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