Дивіться онлайн серіал Було у батька два сини! 3 серія закручує події ще сильніше. Василина, яка повернулася з навчання з хлопцем, латишем Марісом, разом з ним приступає до роботи в одному з готелів Бойцова. Але і кар’єру, і хлопця вона готова проміняти на Віктора, якого кохала всі ці роки. Антон, побачивши, до чого все йде, намагається зруйнувати нові стосунки та зберегти сім’ю брата. Він все частіше стикається з Василиною і не відразу помічає, як з прикрої перешкоди на шляху до монополії в ніші готельного бізнесу вона стає для нього чимось більшим. Василина, яка спершу не помічала його почуттів, з подивом виявляє, що спокійний Антон тепер її більше цікавить, ніж його брат. Нова симпатія проти старого підліткового кохання зіткнеться в душі Василини у мелодрамі Було у батька два сини в серії 3.

Дивитися онлайн Було у батька два сини – 4 серія від 11.06.2022

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