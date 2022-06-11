У мелодрамі Було у батька два сини в 4 серії Василина, котра заплуталася у своїх почуттях і пріоритетах, не знає, що їй робити. Через непорозуміння вона вирішує, що весь цей час з її любов’ю просто грали. Віктор намагається налагодити стосунки з дружиною, яка, схоже, не збирається його більше прощати. Антон же нарешті усвідомлює, що його почуття до Васі справжні, і що вони набагато важливіші, ніж кар’єра, гроші та сімейна справа. Але, можливо, занадто пізно виправляти ситуацію: адже Василина зникає, і ніхто не знає, де вона…

Чи зможуть герої розібратися у всьому і зрозуміти, хто вони один одному, чи готові вони дати своїм стосункам ще один шанс? Дивіться онлайн в заключній 4 серії серіалу Було у батька два сини.

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