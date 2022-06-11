В мелодраме Было у отца два сына в 4 серии Василиса, запутавшаяся в своих чувствах и приоритетах, не знает, что ей делать. Из-за недоразумения она решает, что все это время с ее любовью просто играли. Виктор пытается наладить отношения с женой, которая, похоже, не собирается его больше прощать. Антон же приходит к пониманию того, что его чувства к Васе настоящие, и что они гораздо важнее, чем карьера, деньги и семейное дело. Но, возможно, слишком поздно исправлять ситуацию: ведь Василиса исчезает, и никто не знает, где она…

Смогут ли герои разобраться во всем и понять, кто они друг другу, готовы ли они дать своим отношениям еще один шанс? Смотрите онлайн в заключительной 4 серии сериала Было у отца два сына.

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