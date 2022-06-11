Сериал Было у отца два сына серия 2 начинается с того, что Василиса приезжает на учебу в Лондон. Здесь за два года она должна превратиться из несуразной дурнушки в уверенного в себе профессионала в деле гостиничного бизнеса. Строгие учителя и однокурсники из разных стран, учеба, которая требует не только трудолюбия и дисциплины, но еще и умения держать себя и понимать людей – все это захватывает Васю.

Тем временем в ее родном городе Антон все так же топит себя в работе, не обращая внимания, что жизнь проходит мимо. А Виктор, став семейным человеком, начинает изменять жене, о чем она скоро узнает. Супруги мирятся, однако, не испортит ли все возвращение Василисы, которая, став настоящей красавицей, с первого взгляда сражает Виктора наповал? Смотрите онлайн мелодраму Было у отца два сына 2 серию, чтобы узнать ответ.

Смотреть онлайн Было у отца два сына — 3 серия от 11.06.2022

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