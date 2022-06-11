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Video: Було у батька два сини: 2 серія дивитися онлайн – 11.06.2022

Дивитися онлайн серіал Було у батька два сини - 2 серія від 11.06.2022. Мелодрама Було у батька два сини серія 2 вже на сайті
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Серіал Було у батька два сини серія 2 починається з того, що Василина приїжджає на навчання в Лондон. Тут за два роки вона повинна перетворитися з безглуздої поганулі на впевненого в собі професіонала у справі готельного бізнесу. Суворі вчителі та однокурсники з різних країн, навчання, яке вимагає не тільки працьовитості й дисципліни, але ще і вміння тримати себе й розуміти людей – все це захоплює Васю.

Тим часом в її рідному місті Антон так само топить себе в роботі, не звертаючи уваги, що життя проходить повз. А Віктор, ставши сімейною людиною, починає зраджувати дружині, про що вона скоро дізнається. Подружжя мириться, проте, чи не зіпсує все повернення Василини, котра, ставши справжньою красунею, з першого погляду зачаровує Віктора? Дивіться онлайн мелодраму Було у батька два сини 2 серію, щоб дізнатися відповідь.

Дивитися онлайн Було у батька два сини – 3 серія від 11.06.2022

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