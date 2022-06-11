В сериале Было у отца два сына в серии 1 мы знакомимся с семьей бизнесмена Бойцова. Два его сына, хоть и двойняшки, совершенно непохожи друг на друга. Серьезный Антон все свои силы отдает работе – семейной гостиничной империи, а влюбчивый Виктор тратит время в клубах, меняя подружек, как перчатки. В него много лет безответно влюблена дочь садовника, толстушка Василиса. Внезапная помолвка Виктора с дочерью партнера по бизнесу Бойцова и вовсе разбивает ей сердце. Что сделает Антон, узнав о Васиной влюбленности, и поможет ли время и расстояние забыть о первой любви – смотрите онлайн в мелодраме Было у отца два сына в 1 серии.

Смотреть онлайн Было у отца два сына — 2 серия от 11.06.2022

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