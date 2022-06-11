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Video: Було у батька два сини: 1 серія дивитися онлайн – 11.06.2022

Дивитися онлайн серіал Було у батька два сини - 1 серія від 11.06.2022. Мелодрама Було у батька два сини серія 1 вже на сайті
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У серіалі Було у батька два сини в серії 1 ми знайомимося з сім’єю бізнесмена Бойцова. Два його сини, хоч і двійнята, абсолютно не схожі один на одного. Серйозний Антон всі свої сили віддає роботі – сімейній готельній імперії, а влюбливий Віктор витрачає час в клубах, змінюючи подружок, як рукавички. У нього багато років безнадійно закохана дочка садівника, товстуха Василина. Раптові заручини Віктора з дочкою партнера по бізнесу Бойцова й зовсім розбивають їй серце. Що зробить Антон, дізнавшись про закоханість Василини, та чи допоможе час і відстань забути про перше кохання – дивіться онлайн в мелодрамі Було у батька два сини в 1 серії.

Дивитися онлайн Було у батька два сини – 2 серія від 11.06.2022

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