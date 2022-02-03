3 февраля в 20:15 на СТБ выходят 7 и 8 серии 4 сезона семейного сериала «Папаньки». Друзья благополучно справились с проблемами конкурента Егора и зажили размеренной жизнью. Егор и Стас начинают договариваться по поводу управления гостиницей, а каждый из папанек сталкивается с новым для него вызовом. О чем будет сериал «Папаньки»-4 ― читайте и смотрите на СТБ.

Больше по теме: «Папаньки»-4: Количество серий и график выхода сериала

На СТБ вышел 4 сезон сериала «Папаньки» о четырех друзьях, которые завели семьи и стали отцами, но не перестали дружить. Вопреки семейным проблемам и новой ответственности они привыкли помогать друг другу и преодолевать вместе самые большие трудности. В новом сезоне Егор купил гостиницу, и все было хорошо, пока его партнер-инвестор не принимал участия в развитии заведения. Но теперь он приехал, и его взгляды на все кардинально отличаются от мнения Егора.

«Папаньки»-4: что покажут в 7 и 8 серии от 03.02.2022:

Таня вытащила Сашу на день к врачам. Не привыкший к таким походам, Саша переживает несколько травматических моментов и удивляет свою жену вечером.

Никита едет к экс-тестю забрать Васю, но там сталкивается с Ирой и Германом. Герман начинает пакостить Никите. Но когда Вася оказывается в опасности, все видят, кто настоящий мужчина.

Наступает момент, которого так ждали Стас и Егор, ― в отеле открывается казино! Стас хочет «пропихнуть» свою управляющую казино, и они решают соблазнить Егора. Но не учитывают, что он забыл телефон дома и что обманом такого человека не возьмешь.

Открытие партнеры планируют провести по высшему разряду и ставят задачу Никите придумать креативный ход, чтобы заманить побольше людей. Никита мечется в панике и обращается за советом сначала к Ольге, а потом к Саше. Тот придумывает пригласить на мероприятие Веру Брежневу! Но где же наши герои «достанут» настоящую певицу?

Тем временем Егор придумывает свою креативную идею на открытие ― розыгрыш машины. Однако за несколько часов ее «испортили» птички, и Егор поручает соседу свозить авто на мойку. Но тот решает все сделать по-своему…

Женя идет на кастинг в рекламу, и с ним напрашивается дочка. Оказывается, что из всех она лучше всего подходит на роль, а Женя ― нет. Как девочка решит проблему?

Аня продолжает подогревать ревность мужа. Женя записывается к ней на индивидуальные занятия танцами, ноо Стас идет еще дальше ― приглашает Аню на открытие казино, дарит ей платье и подстраивает выигрыш той самой машины. Чем теперь обернется открытие казино для друзей и их семей?

Больше по теме: «Папаньки»: все актеры сериала

Video: «Папаньки»-4: Что будет в 7 и 8 серии семейной комедии Папаньки – 7 и 8 серия на сайте СТБ уже 03.02.2022. О чем сюжет 7 и 8 серий Папаньки 2022 читайте в анонсе. Папаньки 4 сезон 7 и 8 серия 03.02.2022

Смотрите новые серии сериала «Папаньки»-4 в 20:15 с понедельника по четверг на СТБ. Не пропустите премьеру!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.