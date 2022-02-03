3 лютого о 20:15 на СТБ виходять 7 і 8 серії 4 сезону сімейного серіалу «Папаньки». Друзі благополучно впоралися з проблемами конкурента Єгора і зажили розміреним життям. Однак тут на всіх чекає потрясіння, пов’язане всього з однією людиною ― приїхав таємний інвестор Єгора, який тепер втручається у справи до всіх. Про що буде серіал «Папаньки»-4 ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ виходить 4 сезон серіалу «Папаньки» про чотирьох друзів, які завели сім’ї і стали батьками, але не перестали дружити. Попри сімейні проблеми та нову відповідальність вони звикли допомагати один одному і долати разом найбільші труднощі. У новому сезоні Єгор купив готель, і все було добре, доки його партнер-інвестор не брав участі в розвитку закладу. Але тепер він приїхав, і його погляди на все кардинально відрізняються від Єгорових.

«Папаньки»-4: що покажуть у 7 та 8 серіях від 03.02.2022:

Таня витягла Сашка на день до лікарів. Саша, який не звикли до таких походів, переживає кілька травматичних моментів і дивує свою дружину ввечері.

Микита їде до колишнього тестя забрати Васю, але там стикається з Ірою та Германом. Герман починає всіляко капостити Микиті. Та коли Вася опиняється в небезпеці, всі бачать, хто справжній чоловік.

Настає момент, якого так чекали Стас та Єгор, ― у готелі відкривається казино! Стас хоче «пропхати» свою управительку казино, і вони вирішують звабити Єгора. Але не враховують, що він забув телефон вдома і що обманом таку людину не візьмеш.

Відкриття партнери планують провести за вищим розрядом і ставлять завдання Микиті придумати креативний хід, щоб заманити більше людей. Микита в паніці звертається по пораду спочатку до Ольги, а потім до Сашка. Той вигадує запросити на захід Віру Брежнєву! Але де ж наші герої дістануть справжню співачку?

Тим часом Єгор вигадує свою креативну ідею на відкриття ― розіграш машини. Проте за кілька годин її «зіпсували» пташки, і Єгор доручає сусідові звозити авто на мийку. Але той вирішує зробити все по-своєму…

Женя йде на кастинг у рекламу, і з ним напрошується донька. Виявляється, що з усіх вона найкраще підходить на роль, а Женя ― ні. Як дівчинка вирішить проблему?

Аня продовжує підігрівати ревнощі чоловіка. Женя записується до неї на індивідуальні заняття танцями, але Стас іде ще далі ― запрошує Аню на відкриття казино, дарує їй сукню та підлаштовує виграш тієї самої машини. Чим тепер обернеться відкриття казино для друзів та їхніх сімей?

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Video: «Папаньки»-4: Що буде в 7 і 8 серії сімейної комедії Папаньки – 7 і 8 серія на сайті СТБ вже 03.02.2022. Про що сюжет 7 и 8 серий Папаньки 2022 читайте в анонсі. Папаньки 4 сезон 7 і 8 серія 03.02.2022

Дивіться нові серії серіалу «Папаньки»-4 о 20:15 з понеділка по четвер на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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