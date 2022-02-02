На СТБ 31 января прошла премьера сериала «Папаньки»-4 производства «Дизель Студио», в котором зрители узнают, как зажили герои после финала 3 сезона. Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко приоткрыла несколько секретов о новом сезоне сериала.

Виктория Булитко приоткрыла подробности съемок «Папанек»-4 в интервью для «КП в Украине».

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События 4 сезона происходят в отеле. Вам это помогало в какой-то момент расслабиться? И дают ли условия комфортного загородного комплекса какие-то преимущества?

В отеле удобно тем, что там есть кровати и подушки. Пока я ждала свою сцену, можно было не ходить-бродить, стоять на кейтеринге, а реально лечь и отдохнуть. У «Дизелей» сложный график, грех было бы этим не воспользоваться. Все было, как на курорте (улыбается. — Прим. ред.).

Многие актеры признаются, что сцены поцелуев снимаются в смехе. Вы уже привыкли к таким эпизодам? Или все еще бывают курьезные ситуации?

Помню, в отеле снимали с Никитой постельную сцену и все равно было смешно. Нужно сыграть что-то серьезное, глядя друг другу в глаза. Ведь мы хоть и друзья, но по факту чужие люди. Где-то там микрофоны мешают, куча людей вокруг… (смеется. — Прим. ред.). Без смеха тут никуда.

Насколько комфортно играть таких, как Оля?

Мне интересно ее играть. Она — совершенно не я. В жизни я не такая роковая женщина. И не та, кто может войти в чужую семью. Оля более решительна в поступках. В Оле я могу воплотить свои желания и смелость быть более открытой. Мне интересно даже внешне играть другого человека. Ко мне привыкли, что я рыженькая, кудрявенькая из «Дизеля». Другой образ, одежда… Костюмеры в этом сезоне очень меня порадовали. Было много сексуальных, откровенных нарядов. Более того, однажды на меня надели топ, который настолько подчеркнул формы, что Егор Крутоголов на съемках спросил у костюмеров: «А что, Буля сделала грудь?» (смеется. — Прим. ред.).

Смотрите премьерные серии 4 сезона сериала «Папаньки» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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