У житті я не така фатальна жінка: Вікторія Булітко про 4 сезон «Папаньок» на СТБ

На СТБ 31 января відбулася прем’єра серіалу «Папаньки»-4 виробництва «Дизель Студіо», в якому глядачі дізнаються, як зажили герої після фіналу 3 сезону. Актриса «Дизель Студіо» Вікторія Булітко відкрила кілька секретів про новий сезон серіалу.

Вікторія Булітко розкрила подробиці знімань «Папаньок»-4 в інтерв’ю «КП в Україні».

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Події 4 сезону відбуваються в готелі. Вам це допомагало в якийсь момент розслабитись? І чи дають умови комфортного заміського комплексу якісь переваги?

У готелі зручно тим, що там є ліжка та подушки. Поки я чекала на свою сцену, можна було не ходити-бродити, стояти на кейтерингу, а реально лягти і відпочити. «Дизелі» мають складний графік, гріх було б цим не скористатися. Все було, як на курорті (усміхається. ― Прим. ред.).

Багато акторів зізнаються, що сцени поцілунків знімаються у сміху. Ви вже звикли до таких епізодів? Чи все ще бувають курйозні ситуації?

Пам’ятаю, в готелі знімали з Микитою постільну сцену і все одно було кумедно. Потрібно зіграти щось серйозне, дивлячись одне одному у вічі. Адже ми хоч і друзі, але за фактом чужі люди. Десь там мікрофони заважають, купа людей довкола… (сміється. ― Прим. ред.). Без сміху тут нікуди.

Наскільки комфортно грати таких, як Оля?

Мені цікаво її грати. Вона зовсім не я. У житті я не така фатальна жінка. І не та, хто може увійти до чужої сім’ї. Оля більш рішуча у вчинках. В Олі я можу втілити свої бажання та сміливість бути більш відкритою. Мені цікаво навіть зовні грати іншу людину. До мене звикли, що я руденька, кучерявенька з «Дизеля». Інший образ, одяг… Костюмери цього сезону дуже мене порадували. Було багато сексуального, відвертого вбрання. Ба більше, одного разу на мене одягли топ, який настільки підкреслив форми, що Єгор Крутоголов на зйомках запитав у костюмерів: «А що, Буля зробила груди?» (сміється. ― Прим. ред.).

Дивіться прем’єрні серії 4 сезону серіалу «Папаньки» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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