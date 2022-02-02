2 февраля в 20:15 на СТБ выходят 5 и 6 серии 4 сезона семейного сериала «Папаньки». Друзья благополучно справились с проблемами конкурента Егора и зажили размеренной жизнью. Егор и Стас начинают договариваться по поводу управления гостиницей, а каждый из папанек сталкивается с новым для него вызовом. О чем будет сериал «Папаньки»-4 ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ вышел 4 сезон сериала «Папаньки» о четырех друзьях, которые завели семьи и стали отцами, но не перестали дружить. Вопреки семейным проблемам и новой ответственности они привыкли помогать друг другу и преодолевать вместе самые большие трудности. В новом сезоне Егор купил гостиницу, и все было хорошо, пока его партнер-инвестор не принимал участия в развитии заведения. Но теперь он приехал, и его взгляды на все кардинально отличаются от мнения Егора.

«Папаньки»-4: что покажут в 5 и 6 серии от 02.02.2022:

Таня готовит Сашу стать «полноценным» отцом. Она запретила ему пить, скупила всевозможные витамины и на месяц посадила его на здоровое питание. Плюс «курс молодого бойца» с дочкой Никиты ― Василиной — на весь день. Что он скажет любимой жене вечером?

До Егора дошли слухи, что Стас затевает что-то за его спиной. Егор всеми своими силами и силами Бориса Ивановича пытается выяснить подробности, но вместе наши герои попадают в очень нелепую ситуацию. Подтвердятся ли опасения Егора? И что на самом деле задумал Стас?

Вскоре после этого Егор и Саша решают втайне от жен устроить себе незапланированный выходной и по-мужски отдохнуть в отеле с баней и СПА. Но Свете и Тане тоже приходит в голову аналогичная идея ― буквально в соседнем номере. Раскроется ли правда, и что ждет героев после такого отдыха?

Тем временем Женя Малышев тяжело переносит похмелье. Жена обиделась, а родители решили его «закодировать». Чем это обернется для Жени?

Вика знакомит отца со своим парнем Серёжей. Женя воспринимает все в штыки и начинает поучать Вику, но тут он теряет поддержку жены, которую приревновал к Стасу. Тем временем Стас подбивает клинья к Ане и приходит к ней на индивидуальное занятие по танцам.

Никите выпадает счастливый шанс: надоедливая гостья, которую он ублажает, как может, оказывается непростой. Она ставит точку в теме увольнения Никиты, который и так был «на честном слове» у Стаса.

Ира требует больше алиментов, а Никита хочет порадовать Ольгу Николаевну и подарить ей новый автомобиль. Тут ему попадается щедрый гость, который раздает чаевые в долларах! Но кто мог знать, что за общение с ним можно попасть в тюрьму?

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Video: «Папаньки»-4: Что будет в 5 и 6 серии семейной комедии Папаньки – 5 и 6 серия на сайте СТБ уже 02.02.2022. О чем сюжет 5 и 6 серий Папаньки 2022 читайте в анонсе. Папаньки 4 сезон 5 и 6 серия 02.02.2022

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