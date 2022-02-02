2 лютого о 20:15 на СТБ виходять 5 і 6 серії 4 сезону сімейного серіалу «Папаньки». Друзі благополучно впоралися з проблемами конкурента Єгора і зажили розміреним життям. Однак тут на всіх чекає потрясіння, пов’язане всього з однією людиною ― приїхав таємний інвестор Єгора, який тепер втручається у справи до всіх. Про що буде серіал «Папаньки»-4 ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ виходить 4 сезон серіалу «Папаньки» про чотирьох друзів, які завели сім’ї і стали батьками, але не перестали дружити. Попри сімейні проблеми та нову відповідальність вони звикли допомагати один одному і долати разом найбільші труднощі. У новому сезоні Єгор купив готель, і все було добре, доки його партнер-інвестор не брав участі в розвитку закладу. Але тепер він приїхав, і його погляди на все кардинально відрізняються від Єгорових.

«Папаньки»-4: що покажуть у 5 та 6 серії від 02.02.2022:

Таня готує Сашка стати «повноцінним» батьком. Вона заборонила йому пити, скупила всілякі вітаміни та на місяць посадила його на здорове харчування. Плюс «курс молодого бійця» з донькою Микити ― Василиною ― на весь день. Що він скаже коханій дружині ввечері?

До Єгора дійшли чутки, що Стас затіває щось за його спиною. Єгор усіма своїми силами та силами Бориса Івановича намагається з’ясувати подробиці, але разом наші герої потрапляють у дуже безглузду ситуацію. Чи підтвердяться побоювання Єгора? І що насправді задумав Стас?

Незабаром після цього Єгор та Сашко вирішують потай від дружин влаштувати собі незапланований вихідний та по-чоловічому відпочити в готелі з лазнею та СПА. Однак Світлані й Тані теж спадає на думку аналогічна ідея ― буквально в сусідньому номері. Чи розкриється правда, і що чекає на героїв після такого відпочинку?

Тим часом Женя Малишев важко переносить похмілля. Дружина образилася, а батьки вирішили його закодувати. Чим це обернеться для Жені?

Віка знайомить батька зі своїм хлопцем Сергієм. Женя зустрічає це багнетами і починає повчати Віку, але тут він втрачає підтримку дружини, яку невдало приревнував до Стаса. Тим часом Стас підбиває клинці до Анни і приходить до неї на індивідуальне заняття з танців.

Микиті випадає щасливий шанс: набридлива гостя, яку він старається задовольнити, як може, виявляється непростою. Вона ставить крапку в темі звільнення Микити, який і так був «на чесному слові» у Стаса.

Іра вимагає більше аліментів, а Микита хоче порадувати Ольгу Миколаївну і подарувати їй новий автомобіль. Тут йому трапляється щедрий гість, який роздає чайові доларами! Але хто міг знати, що за спілкування з ним можна потрапити до в’язниці?

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Video: «Папаньки»-4: Що буде в 5 і 6 серії сімейної комедії Папаньки – 5 і 6 серія на сайті СТБ вже 02.02.2022. Про що сюжет 5 и 6 серий Папаньки 2022 читайте в анонсі. Папаньки 4 сезон 5 і 6 серія 02.02.2022

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