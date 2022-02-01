1 февраля в 20:15 на СТБ выходят 3 и 4 серии 4 сезона семейного сериала «Папаньки». Друзья благополучно справились с проблемами конкурента Егора и зажили размеренной жизнью. Егор и Стас начинают договариваться по поводу управления гостиницей, а каждый из папанек сталкивается с новым для него вызовом. О чем будет сериал «Папаньки»-4 ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ вышел 4 сезон сериала «Папаньки» о четырех друзьях, которые завели семьи и стали отцами, но не перестали дружить. Вопреки семейным проблемам и новой ответственности они привыкли помогать друг другу и преодолевать вместе самые большие трудности. В новом сезоне Егор купил гостиницу, и все было хорошо, пока его партнер-инвестор не принимал участия в развитии заведения. Но теперь он приехал, и его взгляды на все кардинально отличаются от мнения Егора.

«Папаньки»-4: что покажут в 3 и 4 серии от 01.02.2022:

В новой серии Егор и Стас сцепились из-за расходов гостиницы. Стас хочет урезать зарплату сотрудникам, оба начинают давить на Никиту. Управляющий невольно дает обещание, которое не способен выполнить. Противостояние соучредителей гостиницы и обстоятельства складываются так, что Никита оказывается на грани увольнения.

Саша и Таня сталкиваются с проблемой молодых пар ― когда кто-то все разрешает мальчику, а другой родитель ― запрещает. И они все время друг другу противоречат. Однако случай помогает ребятам разобраться в себе и своих целях.

Сын Егора Игорь собирается на свидание, и родители дают ему кучу советов, но кое-что вносит изменения в планы. Однако находчивость папы Егора в последний момент буквально спасает Игоря.

Никита проходит последний день «испытательного срока», и ему нужно устроить день рождения клиента. Он узнает, кто занял его место рядом с дочкой, и это существенно портит ему жизнь и карьеру.

Женя расстроен, что Вика не ночует дома. А у Саши все уехали из дома. Почему бы не устроить вечеринку? Но кто же знал, что все повернется для Жени именно так?

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Video: «Папаньки»-4: Что будет в 3 и 4 серии семейной комедии Папаньки – 3 и 4 серия на сайте СТБ уже 01.02.2022. О чем сюжет 3 и 4 серий Папаньки 2022 читайте в анонсе. Папаньки 4 сезон 3 и 4 серия 01.02.2022

Смотрите новые серии сериала «Папаньки»-4 в 20:15 с понедельника по четверг на СТБ. Не пропустите премьеру!

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