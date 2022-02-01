1 лютого о 20:15 на СТБ виходять 3 і 4 серії 4 сезону сімейного серіалу «Папаньки». Друзі благополучно впоралися з проблемами конкурента Єгора і зажили розміреним життям. Однак тут на всіх чекає потрясіння, пов’язане всього з однією людиною ― приїхав таємний інвестор Єгора, який тепер втручається у справи до всіх. Про що буде серіал «Папаньки»-4 ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ виходить 4 сезон серіалу «Папаньки» про чотирьох друзів, які завели сім’ї і стали батьками, але не перестали дружити. Попри сімейні проблеми та нову відповідальність вони звикли допомагати один одному і долати разом найбільші труднощі. У новому сезоні Єгор купив готель, і все було добре, доки його партнер-інвестор не брав участі в розвитку закладу. Але тепер він приїхав, і його погляди на все кардинально відрізняються від Єгорових.

«Папаньки»-4: що покажуть у 3 та 4 серії від 01.02.2022:

У новій серії Єгор і Стас зчепилися через витрати готелю. Стас хоче врізати зарплату співробітникам, обидва починають тиснути на Микиту. Управитель мимоволі дає обіцянку, яку не здатний виконати. Протистояння співзасновників готелю та обставини складаються так, що Микита опиняється на межі звільнення.

Сашко й Таня стикаються з проблемою молодих пар ― коли хтось усе дозволяє дитині, а інший ― забороняє. І вони постійно одне одному суперечать. Проте випадок допомагає молодим батькам розібратися в собі та своїх цілях.

Син Єгора Ігор збирається на побачення, і батьки дають йому купу порад, але дещо вносить зміни у плани. Проте винахідливість папаньки Єгора в останній момент буквально рятує Ігоря.

Микита проходить останній день «випробувального терміну», і йому потрібно влаштувати день народження клієнта. Він дізнається, хто зайняв його місце поруч із донькою, і це істотно псує йому життя та кар’єру.

Женя засмучений, що Віка не ночує вдома. А в Сашка всі поїхали з дому. Чому б не влаштувати вечірку? Але хто ж знав, що все повернеться для Жені так?

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Video: «Папаньки»-4: Що буде в 3 і 4 серії сімейної комедії Папаньки – 3 і 4 серія на сайті СТБ вже 01.02.2022. Про що сюжет 3 и 4 серий Папаньки 2022 читайте в анонсі. Папаньки 4 сезон 3 і 4 серія 01.02.2022

Дивіться нові серії серіалу «Папаньки»-4 о 20:15 з понеділка по четвер на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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