31 января в 20:15 на СТБ состоится премьера 4 сезона семейного сериала «Папаньки». Друзья благополучно справились с проблемами конкурента Егора и зажили размеренной жизнью. Но тут всех ждет потрясение, связанное всего с одним человеком ― приехал тайный инвестор Егора, который теперь вмешивается в дела ко всем. О чем будет сериал «Папаньки»-4 ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ выходит 4 сезон сериала «Папаньки» о четырех друзьях, которые завели семьи и стали отцами, но не перестали дружить. Вопреки семейным проблемам и новой ответственности они привыкли помогать друг другу и решать вместе самые сложные трудности. В новом сезоне Егор купил гостиницу, и все было хорошо, пока его партнер-инвестор не принимал участия в развитии заведения. Но теперь он приехал, и его взгляды на все кардинально отличаются от мнения Егора.

«Папаньки»-4: что покажут в 1 и 2 серии от 31.01.2022:

Наконец-то мы узнаем, на ком женился Саша и счастливы ли они вместе с его женой, а также, когда он стал молодым отцом.

Станет ясно, что происходит между Никитой и его женой, и есть ли рядом с ним женщина, которая действительно ценит его как мужчину.

У Жени появятся новые проблемы, связанные не только с его дочкой-подростком, но и с партнером Егора. После приезда он положил глаз не только на свободных женщин…

А также друзья осознают весь масштаб катастрофы из-за приезда Стаса, который в первое же утро влюбился в жену Жени, возненавидел Никиту и принялся увольнять сотрудников и наводить порядок в гостинице на свое усмотрение.

Тем временем Саше приходится привыкать к тому, что у него есть жена и флиртовать со всеми женщинами ― не лучшая идея.

А Егор не может помочь друзьям, так как жена поехала с сыном за покупками, а его оставила с младшим Борей.

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Video: «Папаньки»-4: Что будет в 1 и 2 серии семейной комедии Папаньки – 1 и 2 серия на сайте СТБ уже 31.01.2022. О чем сюжет 1 и 2 серий Папаньки 2022 читайте в анонсе. Папаньки 4 сезон 1 и 2 серия 31.01.2022

Смотрите новые серии сериала «Папаньки»-4 в 20:15 с понедельника по четверг на СТБ. Не пропустите премьеру!

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