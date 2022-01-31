31 січня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра 4-го сезону сімейного серіалу «Папаньки». Друзі благополучно впоралися з проблемами конкурента Єгора і зажили розміреним життям. Однак тут на всіх чекає потрясіння, пов’язане всього з однією людиною ― приїхав таємний інвестор Єгора, який тепер втручається у справи до всіх. Про що буде серіал «Папаньки»-4 ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ виходить 4 сезон серіалу «Папаньки» про чотирьох друзів, які завели сім’ї та стали батьками, але не перестали дружити. Попри сімейні проблеми та нову відповідальність вони звикли допомагати один одному і вирішувати разом найскладніші труднощі. У новому сезоні Єгор купив готель, і все було добре, доки його партнер-інвестор не брав участі в розвитку закладу. Але тепер він приїхав, і його погляди на все кардинально відрізняються від Єгорових.

«Папаньки»-4: що покажуть у 1 та 2 серії від 31.01.2022:

Нарешті ми дізнаємося, з ким одружився Сашко і чи щасливі вони разом з його дружиною, а також, коли він став молодим батьком.

Стане ясно, що відбувається між Микитою та його дружиною, і чи є поруч із ним жінка, яка справді цінує його як чоловіка.

У Жені з’являться нові проблеми, пов’язані не лише з його донькою-підлітком, а й із партнером Єгора. Після приїзду він поклав око не лише на вільних жінок…

А також друзі усвідомлять весь масштаб катастрофи через приїзд Стаса, який першого ж ранку закохався в дружину Жені, зненавидів Микиту, почав звільняти співробітників і наводити лад у готелі на власний розсуд.

Тим часом Саші доводиться звикати до того, що він має дружину і фліртувати з усіма жінками — не найкраща ідея.

А Єгор не може допомогти друзям, бо дружина поїхала із сином на закупи, а його залишила з молодшим сином Борею.

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Video: «Папаньки»-4: Що буде в 1 та 2 серії сімейної комедії Папаньки – 1 і 2 серія на сайті СТБ вже 31.01.2022. Про що сюжет 1 и 2 серий Папаньки 2022 читайте в анонсі. Папаньки 4 сезон 1 і 2 серія 31.01.2022

Дивіться нові серії серіалу «Папаньки»-4 о 20:15 з понеділка по четвер на СТБ. Чи не пропустіть прем’єру!

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