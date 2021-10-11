StarLightProduction начал съемки 4-серийной мелодрамы с рабочим названием «Любовь по переписке». В новом проекте сыграют известные звезды Юрий Фелипенко, Антонина Хижняк, Влад Никитюк и другие. Повесть о первом послевкусии встреч, сюрпризах судьбы, любви и карьере. Что способно пробудить интуицию? А кто — зажечь чувства? Что известно о сериале ― читайте в материале.

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StarLightProduction снимает мелодраму под руководством Галины Балан-Тимкиной, которая знает об этом жанре все. Зрители телеканала СТБ познакомятся с новой увлекательной романтической историей, в центре которой кондитеры Надя и Виктор.

Надежда — самородок, виртуоз в создании незабываемых вкусов и оригинальных дизайнов свадебных тортов. Вокруг нее всегда бурлит жизнь, а она — эпицентр этой жизни. Но кроме любви к кондитерскому искусству, у Нади есть талант объединять одинокие сердца.

Виктор — кондитер высокого международного уровня. Сдержанный, справедливый и зачастую скептически настроенный к экспериментам. Начинается настоящее состязание, когда Виктор узнает, что его коллега, помимо взращивания теста, помогает создавать семьи. Он считает Надю аферисткой и дамочкой с неустроенной личной жизнью. Надежда же предлагает ему пари: она найдет ему вторую половинку, иначе он станет главным технологом на фабрике.

Главные роли в сериале исполнят полюбившиеся актеры: Антон Денисенко, Антонина Хижняк, Анастасия Цымбалару, Влад Никитюк и Юрий Фелипенко.

Генеральный продюсер сериала «Любовь по переписке» — Галина Балан-Тимкина, режиссер-постановщик — Максим Мехеда.

StarLight Production — один из крупнейших украинских продакшенов в составе группы StarLightMedia, который создает шоу и сериалы для телевидения и интернета. Напомним, что StarLight Production также приступил к производству сериала «Девчата» для СТБ, премьера которого состоится в 2021 году.

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