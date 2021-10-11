StarLightProduction почав знімати 4-серійну мелодраму з робочою назвою «Кохання за листуванням». У новому проєкті зіграють відомі зірки Юрій Феліпенко, Антоніна Хижняк, Влад Нікітюк та інші. Повість про перший посмак зустрічей, сюрпризи долі, кохання і кар’єру. Що здатне пробудити інтуїцію? А хто ― запалити почуття? Що відомо про серіал ― читайте в матеріалі.

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StarLightProduction знімає мелодраму під керівництвом Галини Балан-Тімкіної, яка знає про цей жанр усе. Глядачі телеканалу СТБ познайомляться з новою захопливою романтичною історією, у центрі якої кондитери Надя і Віктор.

Надія ― самородок, віртуоз у створенні незабутніх смаків та оригінальних дизайнів весільних тортів. Навколо неї завжди вирує життя, а вона ― епіцентр у цьому житті. Але крім любові до кондитерського мистецтва у Наді є талант єднати самотні серця.

Віктор ― кондитер високого міжнародного рівня. Стриманий, справедливий і часто скептично налаштований щодо експериментів. Починається справжнє змагання, коли Віктор дізнається, що його колега крім вирощування тіста допомагає створювати сім’ї. Він вважає Надю аферисткою і дамочкою з невлаштованим особистим життям. Надія натомість пропонує йому парі: вона знайде йому другу половинку, або він стане головним технологом на фабриці.

Головні ролі в серіалі виконають улюблені актори: Антон Денисенко, Антоніна Хижняк, Анастасія Цимбалару, Влад Нікітюк і Юрій Феліпенко.

Генеральна продюсерка серіалу «Кохання за листуванням» ― Галина Балан-Тімкіна, режисер-постановник ― Максим Мехеда.

StarLight Production ― один з найбільших українських продакшенів у складі групи StarLightMedia, який створює шоу і серіали для телебачення та інтернету. Нагадаємо, що StarLight Production також розпочав виробництво серіалу «Дівчата» для СТБ, прем’єра якого відбудеться у 2021 році.

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