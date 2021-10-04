4 октября в 20:15 на СТБ выходят 9 и 10 серии мелодрамы «Цвет мести». Что скажет отец Софии, когда придет в себя? Как Диана повлияет на жизнь Нади и Даши? Что покажут в 9 и 10 сериях сериала «Цвет мести» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Мария не хочет следовать схемам Евгения, что заставляет его вернуться к поискам Игоря. София воодушевляется открытиями и продолжает «копать» под Надю и Дашу. Потапенко вызывает у Нади сильные чувства, так как вспоминает о Даше Гомонай.

«Цвет мести» 9 и 10 серии от 04.10.2021 ― сюжет

Диана выполняет просьбу Нади и передает «весточку» подругам насчет Марии: она ― хороший человек, однажды спасла жизнь дочери Дианы, и относиться к ней следует хорошо. Сверх того Диана открыла Гале, что Даша Гомонай могла выжить в пожаре.

Мария приходит в себя в больнице. Евгений хочет организовать ей побег, но когда Тимур рассказывает Юлии, что делать, Мария отказывается бежать. Из-за этого Евгений поручает Юлии искать Игоря, чтобы скостить жене срок.

Софии приходят результаты дактилоскопии: отпечатки пальцев с фотографии не числятся ни в одной базе данных. После этого она просит криминалиста установить степень родства Марии и Даши.

Иван слышит, что София намерена убить Дашу, но скрывает это. Потапенко просит Михаила передать Даше, что за неё он готов отдать жизнь. Надя слышит это и пишет возлюбленному письмо от имени Даши, в котором просит её забыть.

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Video: «Цвет мести»: что будет в 9 и 10 сериях авантюрного сериала Сериал Цвет мести - 9 и 10 серия на сайте СТБ уже 04.10.2021. О чем сюжет девятой и десятой серий сериала Цвет мести, читайте в анонсе.

Сериал «Цвет мести» выходит сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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