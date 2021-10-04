4 жовтня о 20:15 виходять 9 і 10 серії мелодрами «Колір помсти» на СТБ. Що скаже батько Софії, коли прийде до тями? Як Діана вплине на життя Наді і Даші? Що покажуть у 9 і 10 серіях серіалу «Колір помсти» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Марія не хоче слідувати схемам Євгенія, що змушує його повернутися до пошуків Ігоря. Софія надихається відкриттями і продовжує «копати» під Надю і Дашу. Потапенко викликає в Наді сильні почуття, бо згадує про Дашу Гомонай.

«Колір помсти» 9 і 10 серії від 04.10.2021 ― сюжет

Діана виконує прохання Наді і передає «вісточку» подругам щодо Марії: вона ― гарна людина, одного разу врятувала життя дочки Діани, і ставитися до неї треба добре. На додачу Діана відкрила Галі, що Даша Гомонай могла вижити під час пожежі.

Марія приходить до тями в лікарні. Євген хоче організувати їй втечу, та коли Тимур розповідає Юлії, що робити, Марія відмовляється тікати. Зрештою Євген доручає Юлії шукати Ігоря, щоб скоротити дружині термін.

Софія отримує результати дактилоскопії: відбитки пальців з фотографії не значаться в жодній базі даних. Після цього вона просить криміналіста встановити ступінь спорідненості Марії і Даші.

Іван чує, що Софія має намір убити Дашу, але приховує це. Потапенко просить Михайла передати Даші, що за неї він готовий віддати життя. Надя чує це і пише коханому лист від імені Даші, у якому просить забути її.

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Video: «Колір помсти»: що буде в 9 і 10 серіях авантюрного серіалу Серіал Колір помсти - 9 і 10 серія на сайті СТБ вже 04.10.2021. Про що сюжет дев'ятої та десятої серій серіалу Колір помсти, читайте в анонсі.

Серіал «Колір помсти» виходить відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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