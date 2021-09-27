Сериал «Цвет мести» выходит на СТБ 27 сентября. Это продолжение сериала «Цвет страсти», в котором за свою жизнь борется Даша Гомонай. Что покажут в 1 и 2 сериях сериала «Цвет мести» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Мария, состоятельная и уважаемая директор детского дома и вдова начальника таможни Евгения Матвиенко, находится под стражей по обвинению в убийстве контрабандиста Милоша Князовицкого. Все улики против нее, и она не отрицает вину. Ей придется пройти через все испытания, чтобы найти любовь и потерянную когда-то дочь.

«Цвет мести» 1 и 2 серии от 27.09.2021 ― сюжет

Потапенко пытается доказать непричастность Марии к убийству Милоша. Ее шантажируют, но женщина смело признает вину и остается в заключении. Там она узнает историю легендарной художницы Даши Гомонай.

В то же время тайну Софии узнает ее близкий человек, и девушка очень сильно пугается. Но почему он не сообщил всем, какая она на самом деле?

Надя, под именем которой скрывается Даша, остается в стороне и боится, что о ее тайне могли узнать не те люди.

Тем временем криминалист находит среди вещей Марии неожиданную улику…

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Video: «Цвет мести»: что будет в 1 и 2 сериях авантюрного сериала Сериал Цвет мести - 1 и 2 серия на сайте СТБ уже 27.09.2021. О чем сюжет первой и второй серий сериала Цвет мести, читайте в анонсе

Премьера сериала «Цвет мести» состоится 27 сентября, и он будет выходить по две серии с понедельника по четверг в 20:15. Не пропустите!

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