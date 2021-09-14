На прошлой неделе в эфире телеканала СТБ состоялась премьера сериала «Пикник» производства «Mamas film production». 8-серийная драма собрала множество положительных отзывов телезрителей и киноэкспертов. Что пишут о прошедшей премьере и почему ее стоит посмотреть тем, кто еще не видел, – читайте в материале.

Ключевой темой в сериале является кризис среднего возраста. В фокусе внимания ― супружеская пара ― Вера (Анна Кузина) и Олег (Кирилл Жандаров) Лапины, которые 17 лет вместе. Они воспитывают дочь-подростка и маленького сына. Кажется, супруги так давно вместе, что уже все знают друг о друге. Но Олег и Вера начали отдаляться. Все недомолвки, претензии и проблемы в паре всплыли после рокового пикника, который поделил жизнь героев на «до» и «после».

Режиссер сериала «Пикник» Ирина Громозда

«Пикник» – это проект, удивительным образом собравший людей, которые любят то, что делают. Это ново, это свежо. Он про Киру, Аню, Сашку, Макса, Веру, Петю и многих других прекрасных людей. Он про смех, споры, пух из ушей и встречи рассветов.

Член Совета по государственной поддержке кинематографа в Украине Полина Толмачёва

В перерывах между беготней и суетой залпом посмотрела «Пикник», и это огонь, новый уровень и не оторваться. Страшно горжусь тем, что знаю создателей фильма. Ира Громозда, Симор Гласенко, Сергей Крутько, про вас самих нужно писать сценарий или книжку, но это потом, а сейчас пишите и снимайте, пожалуйста, дальше!

Марина Квасова, Алла Резникова, вы мои любимые женщины! Жгите ещё глаголом и картинкой. Вот что хорошо, то хорошо! Вы спонсоры моей бессонной ночи!

Дорогие зрители, хватит ждать погоды у «Нетфликса». Есть своё, родное. Гордость и радость.

Креативный продюсер в Film industry Ярослава Евтушенко

Как зритель и человек, имеющий отношение к сериальному закулисью, я неимоверно благодарна за то, что у нас появился «Пикник». Он такой живой и трепетный… Мир, герои, детали… Какое счастье, что у нас, оказывается, могут быть мелодрамы, в которых никто не рожает в тюрьме, никого не убивают трубой и удивительным образом не засасывает в станок.

Симор Гласенко, Ира Громозда, Сергей Крутько, спасибо за свет в окне, который вам удалось зажечь! Он так нужен и важен.

С чувством заполняющего тёплого света благодарю всех, чьими стараниями этот фильм состоялся, за этот глоток воздуха и за планку, которую вы задаёте.

Креативный продюсер в Starlight Original Content Алексей Гладушевский

Это очень качественно написано, снято и сыграно!

Актриса Яна Смоленцева

У всех наступает такой возраст, когда приходит время пересмотреть свои взгляды на жизнь, перестать чего-то ждать, а начать жить. Сериал «Пикник» ― это 8 серий, где истории из жизни простых людей показывают, как пары сталкиваются с разными проблемами: разница в возрасте, кризис брака, отношения между детьми и родителями, что такое любовь, что такое страсть, можно ли позволять себе любить того, кого хочешь, как сохранить отношения и не потерять себя в них. Затронуты вопросы, на которые каждый из нас хочет узнать ответ в реальной жизни.

Шикарный актёрский состав, игра, захватывающий сюжет! Если не смотрели, очень рекомендую.

Актриса Анна Сагайдачная

Отличный сериал! Мне очень понравился.

Поддержку сериал получил и от телезрителей, которые прониклись историей героев и с нетерпением ждали каждую новую серию. «Очень жаль, что сериал закончился. Посмотрела на одном дыхании», «Отличный сериал и отличные актеры», «Очень впечатлили сюжетные линии всех героев сериала», «Интересный, не как все. В сериалах всегда угадываю, что будет дальше, а здесь ― нет», ― отмечают в комментариях.

В ролях: Анна Кузина, Кирилл Жандаров, Вера Кобзарь, Максим Девизоров, Алина Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорская, Александр Кобзарь, Мария Стопник и др.

Режиссер-постановщик: Ирина Громозда.

Оператор-постановщик: Сергей Крутько.

Художник-постановщик: Тарас Кузуб.

Посмотреть сериал «Пикник» можно на сайте телеканала СТБ: https://www.stb.ua/ua/

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