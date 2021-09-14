Минулого тижня в ефірі телеканалу СТБ відбулася прем’єра серіалу «Пікнік» виробництва «Mamas film production». 8-серійна драма зібрала безліч позитивних відгуків телеглядачів і кіноекспертів. Що пишуть про минулу прем’єру і чому її варто подивитися тим, хто ще не бачив, ― читайте в матеріалі.

Ключовою темою в серіалі є криза середнього віку. У фокусі уваги ― подружня пара ― Віра (Анна Кузіна) та Олег (Кирило Жандаров) Лапіни, які 17 років разом. Вони виховують доньку-підлітка і маленького сина. Здається, Олег і Віра так давно разом, що вже все знають одне про одного. Проте вони почали віддалятися. Усі недомовки, претензії і проблеми в парі випливли після фатального пікніка, який поділив життя героїв на «до» і «після».

Режисерка серіалу «Пікнік» Ірина Громозда

«Пікнік» ― це проєкт, який дивним чином зібрав людей, які люблять те, що роблять. Це нове, це свіже. Він про Кіру, Аню, Сашку, Макса, Віру, Петю і багатьох інших прекрасних людей. Він про сміх, суперечки, пух із вух і зустрічі світанків.

Членкиня Ради з державної підтримки кінематографії в Україні Поліна Толмачова

У перервах між біганиною і метушнею залпом подивилася «Пікнік», і це вогонь, новий рівень і не відірватися. Страшенно пишаюся тим, що знаю творців фільму. Іро Громозда, Симоре Гласенко, Сергію Крутько, про вас самих треба писати сценарій або книжку, але це потім, а зараз пишіть і знімайте, будь ласка, далі!

Марино Квасова, Алло Резникова, ви мої улюблені жінки! Паліть ще дієсловом і картинкою. Ось що добре, то добре! Ви спонсори моєї безсонної ночі!

Дорогі глядачі, досить чекати погоди у «Нетфлікса». Є своє, рідне. Гордість і радість.

Креативна продюсерка у Film industry Ярослава Євтушенко

Як глядачка і людина, причетна до серіальних залаштунків, я неймовірно вдячна за те, що у нас з’явився «Пікнік». Він такий живий і трепетний… Світ, герої, деталі… Яке щастя, що у нас, виявляється, можуть бути мелодрами, в яких ніхто не народжує у в’язниці, нікого не вбивають трубою і дивним чином не затягує у верстат.

Симоре Гласенко, Іро Громозда, Сергію Крутько, спасибі за світло у вікні, яке вам вдалося запалити! Воно таке потрібне і важливе!

З відчуттям наповнення теплим світлом дякую всім, чиїми стараннями цей фільм відбувся, за цей ковток повітря і за планку, яку ви задаєте.

Креативний продюсер в Starlight Original Content Олексій Гладушевський

Це дуже якісно написано, знято і зіграно!

Актриса Яна Смоленцева

У всіх настає такий вік, коли приходить час переглянути свої погляди на життя, перестати чогось чекати, а почати жити. Серіал «Пікнік» ― це 8 серій, де історії з життя простих людей показують, як пари стикаються з різними проблемами: різниця у віці, криза шлюбу, взаємини між дітьми і батькам, що таке любов, що таке пристрасть, чи можна дозволяти собі кохати того, кого хочеш, як зберегти стосунки і не втратити себе в них. Порушено питання, на які кожен з нас хоче дізнатися відповідь у реальному житті.

Шикарний акторський склад, гра, захопливий сюжет! Якщо не дивилися, дуже рекомендую.

Актриса Анна Сагайдачна

Відмінний серіал! Мені дуже сподобався.

Підтримку серіал одержав і від телеглядачів, які перейнялися історією героїв і з нетерпінням чекали кожну нову серію. «Дуже шкода, що серіал закінчився. Подивилася на одному диханні», «Відмінний серіал і чудові актори», «Дуже вразили сюжетні лінії всіх героїв серіалу», «Цікавий, не як усі. У серіалах завжди вгадую, що буде далі, а тут ― ні», ― зазначають у коментарях.

У ролях: Анна Кузіна, Кирило Жандаров, Віра Кобзар, Максим Девізоров, Аліна Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорська, Олександр Кобзар, Марія Стопник та ін.

Режисерка-постановниця: Ірина Громозда.

Оператор-постановник: Сергій Крутько.

Художник-постановник: Тарас Кузуб.

Подивитися серіал «Пікнік» можна на сайті телеканалу СТБ: https://www.stb.ua/ua/

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