Совсем недавно состоялась премьера сериала «Ворожка», который выходит с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ. Актриса Анастасия Цымбалару рассказала о съемках в сериале «Ворожка».

Анастасия, расскажите о своей героине.

Вика ― ​​эксперт-криминалист, она работает в мужской компании и, наверное, это накладывает какой-то отпечаток на ее манеры, стиль жизни. Она периодами требовательная, категоричная, строгая. Она привыкла добиваться того, чего хочет. У нее довольно-таки холодный и сдержанный образ, но будут моменты, где в ней можно будет разглядеть тонкую и ранимую девушку.

Это довольно интересно, потому что настолько яркий образ у меня впервые: каждый раз смоки айз, каждый раз прическа. Но мы с командой решили, что это будет интересно, если она будет таким ярким «пятном» в этом мужском коллективе. Это дает ощущение зрителю, что она холодная и уверенная в себе девушка, всегда держит себя. Мне как актрисе это, конечно, нравится, потому что каждый день тебя приводят в порядок, прихорашивают, в каком бы виде ты ни приехала ― в кадре всегда будешь выглядеть великолепно.

Как у Виктории складываются отношения с мужчинами-коллегами?

Ее с главным героем, персонажем Антона Батырева, связывают романтические отношения: они давно вместе и готовятся к свадьбе. У них хорошие теплые отношения до того момента, когда появляется персонаж Иры Авдеенко. Тогда уже начинают происходить изменения в их отношениях, которые портятся. И они пытаются вместе их спасти и найти выход из этой ситуации. С другими персонажами Вика держит дистанцию, сугубо рабочие отношения. С персонажем моего мужа Григория Бакланова у нее вообще никаких отношений нет, даже дружеских.

Как вы готовились к роли?

Прежде всего, когда мне сказали, что я играю персонажа-криминалиста, я начала искать в ютубе, в интернете любую информацию. Я смотрела видео, как себя ведет криминалист на месте преступления. Затем на площадке мне уже вручили два больших кейса со спецоборудованием, и я поняла, что мне видео мало. Поэтому я договорилась о встрече с настоящим криминалистом, которая мне показала, какое оборудование для чего используется, как это все работает. Она мне подарила книгу «Криминалист на месте преступления», поэтому я все выучила и пыталась эти навыки применять в кадре. Я уже умею снимать отпечатки пальцев, знаю, как работать с трупом. В общем, интересный такой опыт.

Расскажите о самом сложном съемочном дне.

Наверное, самый сложный ― это когда год спустя мы вернулись к съемкам. Это была вечерняя натура, –12–13 ― где-то так, и я в максимально открытом костюме, на огромных каблуках, всюду лед, ходить сложно, передвигаться сложно. Для меня, наверное, натурные смены самые тяжелые, потому что утеплиться невозможно, от ветра себя невозможно защитить. А так у нас атмосфера приятная, дружеская, поэтому я не скажу, что были какие-то безумно сложные смены. Мне кажется, что прежде всего все идет от режиссера, а у нас он просто фантастический. Я вот как актриса в него влюблена просто, потому что всегда спокойствие на площадке. Он всегда знает, что он делает, что будет снимать. Мы приходим в сцену ― и он расскажет, что там было по обстоятельствам, чем нам нужно заниматься. Какие бы там ни были сложности или «провтыки», это всегда все решается в мирном, дружеском тоне, и это дает такое ощущение уверенности, спокойствия. Далеко не каждый может так организовать творческий процесс, чтобы актеры чувствовали себя максимально комфортно.

Чем этот проект может зацепить зрителя?

Прежде всего это необычная история ― вроде простой детектив, но с элементами мистики, нечасто мы можем видеть такое на экранах. А во-вторых, это история любви, история борьбы. И самое крутое ― это то, что в каждом персонаже можно будет увидеть человеческую боль.

Есть ли у вашего персонажа определенная трансформация в течение сериала?

Да, в такой стойкой и уверенной в себе Виктории мы сможем увидеть момент «оттаивания». В ней будет проявляться женственность, трагедия, боль. К концу проекта она должна превратиться в совсем другого человека. Крутая трансформация.

Опишите проект одним словом.

Борьба.

Опишите своего персонажа тремя характеристиками.

Сдержанная, уверенная, чувственная.

Больше по теме: «Ворожка»: актеры нового сериала

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ