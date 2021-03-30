Актриса Лилия Ребрик  «беременна» в третий раз!

Известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик опять в интересном положении. Только случилось это с ней не в жизни, а на съемках сериала «Папаньки-3».

В конце второго сезона Света Козаченко (героиня Лилии) объявляет, что беременна. А в третьем сезоне Лилия появляется уже с внушительным животиком. Есть у актеров такая профессиональная примета: если сыграешь беременную в театре или кино, вскоре и в реальной жизни тоже можешь стать мамой. Только вот у Лилии Ребрик все случилось наоборот.

«Во втором сезоне «Папанек» я по сюжету не была беременна, но на самом деле в реальной жизни ждала вторую дочку, и никто об этом не знал. Меня мучил токсикоз, и каждая сцена, где нужно было есть, давалась очень тяжело. А вот в третьем сезоне наоборот: я уже не была беременна в жизни, но в сериале у меня был приличный «беременный животик»», – рассказала Лилия Ребрик.

Чтобы натурально выглядеть беременной, Лилии Ребрик пришлось носить накладной живот.

«Живот был очень качественным, спасибо нашим художникам по костюмам. Он был не просто бутафорским, он вместе со мной и дышал, и двигался! Егор шутил, что теперь у нас оба в семье беременные, а не только он! А еще киношная беременность – это очень удобно: сначала вся съемочная группа думала, что я реально беременна, все поздравляли меня, уступали место».

Уже ходят слухи, что у сценаристов «Папанек» легкая рука на беременность. Остается ждать, чтобы увидеть, кто же в следующий раз примеряет на себя «интересное положение» в сериале и перерастет ли киношная беременность в реальную. А Лилия Ребрик говорит, что подобная история в ее жизни уже случалась.

«У нас был танец с моим мужем Андреем Диким, где я была якобы беременна. А уже через некоторое время я реально забеременела. Кто знает, кто знает, как будет дальше, например в 4 сезоне «Папанек» », – интригует Лилия Ребрик.

12 апреля зрители увидят продолжение любимой истории на телеканале СТБ. Новые эпизоды «Папанек» будут выходить с понедельника по четверг в 20:15.

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Video: Актриса Лилия Ребрик «беременна» в третий раз! Известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик опять в интересном положении. Только случилось это с ней не в жизни, а на съемках сериала Папаньки-3

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