Відома актриса і телеведуча Лілія Ребрик знову при надії. Тільки сталося це з нею не в житті, а на зйомках серіалу «Папаньки»-3.

Наприкінці другого сезону Світлана Козаченко (героїня Лілії) оголошує, що вагітна. А в третьому сезоні Лілія з’являється вже з помітним животиком. Є в акторів така професійна прикмета: якщо зіграєш вагітну в театрі або кіно, незабаром і в реальному житті теж можеш стати мамою. Тільки от у Лілії Ребрик усе сталося навпаки.

«У другому сезоні “Папаньок” я за сюжетом не була вагітна, але насправді в реальному житті чекала на другу доню, та ніхто про це не знав. Мене мучив токсикоз, і кожна сцена, де потрібно було їсти, давалася дуже важко. А ось у третьому сезоні навпаки: я вже не була вагітна в житті, але в серіалі у мене був добрячий “вагітний животик”», – розповіла Лілія Ребрик.

Щоб мати натуральний вигляд вагітної жінки, Лілії Ребрик довелося носити накладний живіт.

«Живіт був дуже якісним, дякувати нашим художникам з костюмів. Він був не просто бутафорський, він разом зі мною і дихав, і рухався! Єгор жартував, що тепер у нас обоє в сім’ї вагітні, а не лише він! А ще кіношна вагітність – це дуже зручно: спершу вся знімальна група думала, що я реально вагітна, всі вітали мене, поступалися місцем».

Уже ходять чутки, що у сценаристів «Папаньок» легка рука на вагітність. Залишається чекати, щоб побачити, хто ж наступного разу приміряє на себе «цікавий стан» у серіалі і чи переросте кіношна вагітність у реальну. А Лілія Ребрик каже, що подібна історія в її житті вже траплялася.

«У нас був танець із моїм чоловіком Андрієм Диким, де я була нібито вагітна. А вже через певний час я реально завагітніла! Хтозна, хтозна, як воно буде далі, наприклад у 4 сезоні “Папаньок”», – інтригує Лілія Ребрик.

12 квітня глядачі побачать продовження улюбленої історії на телеканалі СТБ. Нові епізоди «Папаньок» виходитимуть з понеділка по четвер о 20:15.

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Video: Актриса серіалу «Папаньки»-3 Лілія Ребрик «вагітна» втретє! Актриса серіалу Папаньки 3 Лілія Ребрик знову при надії. Тільки сталося це з нею не в житті, а на зйомках серіалу Папаньки 3. Докладніше - в нашому матеріалі

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