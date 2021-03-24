Совсем скоро зрители увидят продолжение любимой истории. В третьем сезоне произойдет большое переселение папанек за город, где их ждут яркие приключения. Новые эпизоды будут выходить с понедельника по четверг в 20:15.

«Папаньки-3», как и раньше, семейная комедия, сюжет которой полон неожиданных поворотов и конфликтов.

Первым за город переезжает Егор Козаченко (Егор Крутоголов) с беременной Светой (Лилия Ребрик) и сыном Игорем (Демьян Шиян). Он наконец-то достроил свой дом и второго ребёнка хочет привезти именно сюда. Правда, подготовка к родам – это то ещё испытание для семьи Козаченко, особенно для Егора! Также он, как и обещал, открывает собственный ресторан с гриль-кухней, но ему в этом всячески мешает глава села (Назар Заднепровский) и его подручные.

А помогает Егору с бизнесом Никита Павленко (Женя Гашенко), который все-таки уволится из ненавистного банка. Никита с Ирой (Ольга Арутюнян) на грани развода, вот и уехали за город искать гармонию. А нашли проблемных соседей. К тому же Ольга Николаевна (Виктория Булитко) не теряет надежды завоевать сердце Никиты. Кого же выберет нерешительный Павленко?

В семье Малышева (Женя Сморигин) тоже пополнение – к нему после 30 лет отсутствия вернётся отец. И Женя поймёт, как непросто быть не только папанькой, но и ребёнком. Кстати, за город Малышевы переедут именно из-за Жениного отца, который затопит их квартиру. Готово ли самое большое семейство к жизни на природе, и готов ли сам Женя к тому, что его старшая дочь уже слишком взрослая?

И наконец – Саша (Андрей Фединчик), который последним окажется за городом и не совсем по своей воле, потому что будет… в бегах! В третьем сезоне Саша, наконец-то, влюбится и захочет серьёзных отношений. Но на пути к этой цели встанет Таня (Наталка Денисенко), которая намерена бороться за Сашу не только как за отца своего ребёнка. Самый запутанный любовный треугольник третьего сезона, а кого выберет Саша, зрители узнают в самом конце сериала.

Любимые герои все так же весело, непринужденно и жизнерадостно будут преодолевать все преграды – уже с 12 апреля, с понедельника по четверг, в 20:15 на телеканале СТБ. Не пропустите!

Video: «Папаньки» возвращаются: 12 апреля в эфире СТБ премьера третьего сезона 12 апреля в эфире телеканала СТБ премьера третьего сезона Папаньки. Новые эпизоды сериала Папаньки 3 будут выходить с понедельника по четверг в 20:15

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