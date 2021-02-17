«Счастлива вопреки»: анонс 13–14 серий
17.02.2021
Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 13 и 14 серии романтического сериала «Счастлива вопреки». Читайте анонс 13–14 серий фильма «Счастлива вопреки» прямо сейчас!
Самойлов решается работать экстрасенсом, его запугивают за этот род деятельности. Женю принимают на работу в университет, но в первый рабочий день ее перехватывает Денис, увозит из города, и ее увольняют. Ксюша сбегает от Самойлова с возлюбленным Лены. Мама Жени подозревает Дениса в убийстве вдовы Скрипника. Денис врывается к ним в дом, Женя с мамой обороняются, и одна из них убивает Дениса…
В ролях: Алёна Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и др.
Video: «Счастлива вопреки»: анонс 13–14 серий
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