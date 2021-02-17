Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 13 и 14 серии романтического сериала «Счастлива вопреки». Читайте анонс 13–14 серий фильма «Счастлива вопреки» прямо сейчас!

Самойлов решается работать экстрасенсом, его запугивают за этот род деятельности. Женю принимают на работу в университет, но в первый рабочий день ее перехватывает Денис, увозит из города, и ее увольняют. Ксюша сбегает от Самойлова с возлюбленным Лены. Мама Жени подозревает Дениса в убийстве вдовы Скрипника. Денис врывается к ним в дом, Женя с мамой обороняются, и одна из них убивает Дениса…

В ролях: Алёна Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и др.

Video: «Счастлива вопреки»: анонс 13–14 серий Сериал Счастлива вопреки - 13, 14 серии на сайте СТБ уже 17.02.2021. О чем сюжет 13 и 14 серий сериала Счастлива вопреки

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