«Щаслива попри все»: анонс 13–14 серій
17.02.2021
Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 13 і 14 серії романтичного серіалу «Щаслива попри все». Читайте анонс 13–14 серій фільму «Щаслива попри все» просто зараз!
Самойлов наважується працювати екстрасенсом, його залякують за цей рід діяльності. Женю приймають на роботу в університет, але в перший робочий день її перехоплює Денис, вивозить з міста, і її звільняють. Ксюша втікає від Самойлова з коханим Лени. Женина мама підозрює Дениса у вбивстві вдови Скрипника. Денис вривається до них у дім, Женя з мамою обороняються, і одна з них убиває Дениса…
У ролях: Альона Коломіна, Євгенія Осипова, Кирило Кузнецов, Інна Коляда, Еммануїл Віторган, Олександр Задніпровський та ін.
Video: «Щаслива попри все»: анонс 13–14 серій
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