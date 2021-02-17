Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 13 і 14 серії романтичного серіалу «Щаслива попри все». Читайте анонс 13–14 серій фільму «Щаслива попри все» просто зараз!

Самойлов наважується працювати екстрасенсом, його залякують за цей рід діяльності. Женю приймають на роботу в університет, але в перший робочий день її перехоплює Денис, вивозить з міста, і її звільняють. Ксюша втікає від Самойлова з коханим Лени. Женина мама підозрює Дениса у вбивстві вдови Скрипника. Денис вривається до них у дім, Женя з мамою обороняються, і одна з них убиває Дениса…

У ролях: Альона Коломіна, Євгенія Осипова, Кирило Кузнецов, Інна Коляда, Еммануїл Віторган, Олександр Задніпровський та ін.

Video: «Щаслива попри все»: анонс 13–14 серій Серіал Щаслива попри все- 13, 14 серії на сайті СТБ вже 17.02.2021. Про що сюжет 13 та 14 серій серіалу Щаслива попри все

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