«Счастлива вопреки»: анонс 7–8 серий
11.02.2021
Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии романтического сериала «Счастлива вопреки». Читайте анонс 7–8 серий фильма «Счастлива вопреки» прямо сейчас!
Женя сбегает на дачу к друзьям семьи, а Оля настойчиво пытается выяснить, куда именно. За городом сбежавшую находит местный следователь, но, веря ей, сохраняет в тайне местоположение девушки. Кроме того, становится известно, что генерал Скрипник отстранен от должности. Женя возвращается домой и пытается жить прежней жизнью. Но удастся ли ей это?
В ролях: Алёна Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и др.
Video: «Счастлива вопреки»: анонс 7–8 серий
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