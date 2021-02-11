«Щаслива попри все»: анонс 7–8 серій
11.02.2021
Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії романтичного серіалу «Щаслива попри все». Читайте анонс 7–8 серій фільму «Щаслива попри все» просто зараз!
Женя тікає на дачу до друзів сім’ї, а Оля наполегливо намагається з’ясувати, куди саме. За містом утікачку знаходить місцевий слідчий, але, вірячи їй, зберігає в таємниці місцеперебування дівчини. Крім того, стає відомо, що генерал Скрипник відсторонений від посади. Женя повертається додому і намагається жити колишнім життям. Та чи вдасться їй це?
У ролях: Альона Коломіна, Євгенія Осипова, Кирило Кузнецов, Інна Коляда, Еммануїл Віторган, Олександр Задніпровський та ін.
Video: «Щаслива попри все»: анонс 7–8 серій
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