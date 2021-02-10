Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии романтического сериала «Счастлива вопреки». Читайте анонс 5–6 серий фильма «Счастлива вопреки» прямо сейчас!

Родители умершего Ивана узнают, что Женя ждет ребенка от их сына. В деле о смерти Скрипника находится новый подозреваемый – водитель Ивана, у которого был веский мотив. Женю выпускают, Шурик сразу проявляет к ней интерес. Мать Ивана размышляет, как можно забрать ребенка у Жени после рождения. Женщина сговаривается с Олей, чтобы та рассказывала ей обо всем, что происходит в жизни Виноградовых.

В ролях: Алёна Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и др.

Video: «Счастлива вопреки»: анонс 5–6 серий Сериал Счастлива вопреки - 5, 6 серии на сайте СТБ уже 10.02.2021. О чем сюжет 5 и 6 серий сериала Счастлива вопреки

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