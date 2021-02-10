Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Счастлива вопреки»: анонс 5–6 серий

10.02.2021

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии романтического сериала «Счастлива вопреки». Читайте анонс 5–6 серий фильма «Счастлива вопреки» прямо сейчас!

Родители умершего Ивана узнают, что Женя ждет ребенка от их сына. В деле о смерти Скрипника находится новый подозреваемый – водитель Ивана, у которого был веский мотив. Женю выпускают, Шурик сразу проявляет к ней интерес. Мать Ивана размышляет, как можно забрать ребенка у Жени после рождения. Женщина сговаривается с Олей, чтобы та рассказывала ей обо всем, что происходит в жизни Виноградовых.

В ролях: Алёна Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и др.

Video: «Счастлива вопреки»: анонс 5–6 серий

Сериал Счастлива вопреки - 5, 6 серии на сайте СТБ уже 10.02.2021. О чем сюжет 5 и 6 серий сериала Счастлива вопреки

Больше по теме: Счастлива вопреки: сюжет нового сериала

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть