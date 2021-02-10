«Щаслива попри все»: анонс 5–6 серій
10.02.2021
Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії романтичного серіалу «Щаслива попри все». Читайте анонс 5–6 серій фільму «Щаслива попри все» просто зараз!
Батьки померлого Івана дізнаються, що Женя чекає дитину від їхнього сина. У справі про смерть Скрипника знаходиться новий підозрюваний – водій Івана, у якого був вагомий мотив. Женю випускають, Шурик одразу виявляє до неї інтерес. Мати Івана розмірковує, як можна забрати дитину в Жені після народження. Жінка змовляється з Олею, щоб та розповідала їй про все, що відбувається в житті Виноградових.
У ролях: Альона Коломіна, Євгенія Осипова, Кирило Кузнецов, Інна Коляда, Еммануїл Віторган, Олександр Задніпровський та ін.
Video: «Щаслива попри все»: анонс 5–6 серій
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