Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии романтического сериала «Счастлива вопреки». Читайте анонс 3–4 серий фильма «Счастлива вопреки» прямо сейчас!

Отец Лены уходит из семьи к Ксюхе и требует у супруги развода. Женя рассказывает родителям о случившемся у Скрипника. Шурик ругается с Олей, испытывая явную симпатию к Жене. Женю допрашивают в отделении милиции и берут отпечатки. Родители убеждают ее сбежать за город, переждать бурю. Оля дает показания правоохранителям и отмечает, что Женя ссорилась с Иваном перед его смертью. Семья Жени отправляется на дачу к Толкуновым, держа это в секрете от других. Отпечатки Жени совпадают с отпечатками на оружии, ее задерживают. Мать Ивана, не в силах перенести горе, пытается покончить с собой.

Родители Жени ищут адвоката для нее, но никто не хочет идти против генерала. Только молодой адвокат Артем соглашается взять ее дело и обдумывает линию защиты. Становится известно, что Ксюха ждет ребенка. Отец Жени пытается поговорить с генералом, но тот отвергает его. У Виноградова случается инфаркт, он умирает…

В ролях: Алёна Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и др.

Video: «Счастлива вопреки»: анонс 3–4 серий Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии романтического сериала «Счастлива вопреки»

Больше по теме: Счастлива вопреки: сюжет нового сериала

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ