Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії романтичного серіалу «Щаслива попри все». Читайте анонс 3–4 серій фільму «Щаслива попри все» просто зараз!

Батько Лени йде з сім’ї до Ксюхи і вимагає в дружини розлучення. Женя розповідає батькам про те, що сталося в Скрипника. Шурик свариться з Олею, відчуваючи явну симпатію до Жені. Женю допитують у відділку міліції і беруть відбитки. Батьки переконують її втекти за місто, перечекати бурю. Оля дає свідчення правоохоронцям і зазначає, що Женя сварилася з Іваном перед його смертю. Сім’я Жені вирушає на дачу до Толкунових, тримаючи це в секреті від інших. Відбитки Жені збігаються з відбитками на зброї, її затримують. Мати Івана, не зумівши перенести горе, намагається накласти на себе руки.

Батьки Жені шукають адвоката для неї, але ніхто не хоче йти проти генерала. Тільки молодий адвокат Артем погоджується взяти її справу та обмірковує лінію захисту. Стає відомо, що Ксюха чекає дитину. Батько Жені намагається поговорити з генералом, але той проганяє його. У Виноградова стається інфаркт, він помирає…

У ролях: Альона Коломіна, Євгенія Осипова, Кирило Кузнецов, Інна Коляда, Еммануїл Віторган, Олександр Задніпровський та ін.

Video: «Щаслива попри все»: анонс 3–4 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії романтичного серіалу «Щаслива попри все»

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