Сегодня, 18 ноября, в 20:15 на СТБ стартует четырехсерийная мелодрама «Второй шанс на первую любовь» кинокомпании Star Media. Существует как минимум 5 веских причин непременно посмотреть премьеру. Каких именно ― читайте в материале!

В сериале телезритель увидит жизненные ситуации, в которых может оказаться каждый. «История настолько нетривиальная и в то же время узнаваемая, что многие зрители ее запросто смогут примерить на себя», ― поделился мнением актер Виталий Кудрявцев. Из серила можно многое почерпнуть для себя и даже пересмотреть личные приоритеты. «Порой обстоятельства бывают сильнее нас и оказывается, что то, чего мы так сильно хотели, вовсе не является нашей целью», ― отметил режиссер Владимир Янощук. Телезрителям будут близки образы героев и их истории. В центре сюжета ― девушка, которая, несмотря на все трудности, верит в свое счастье. «Ира, как и любая женщина, хочет, чтобы ее любили и оберегали, — это причина ее поступков», ― рассказала о своей героине актриса Валерия Шкирандо. В мелодраме не будет однозначно хороших или плохих героев. «Нельзя уверенно сказать, что кто-то из героев этой мелодрамы однозначно хороший или плохой. Все они как один стремятся к счастью», — отметил актер Виталий Кудрявцев. Любовная линия, которая не оставит равнодушным ни одного телезрителя!

Какие повороты уготованы судьбой героям мелодрамы «Второй шанс на первую любовь», смотрите уже сегодня, 18 ноября, в 20:15 на СТБ.

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