Сьогодні, 18 листопада, о 20:15 на СТБ стартує чотирисерійна мелодрама «Другий шанс на перше кохання» кінокомпанії Star Media. Існує щонайменше 5 вагомих причин неодмінно подивитися прем’єру. Яких саме ― читайте в матеріалі!

У серіалі телеглядач побачить життєві ситуації, у яких може опинитися кожен. «Історія настільки нетривіальна і водночас упізнавана, що багато глядачів її запросто зможуть приміряти на себе», ― поділився думкою актор Віталій Кудрявцев. Із серіалу можна багато почерпнути для себе і навіть переглянути особисті пріоритети. «Часом обставини бувають сильніші за нас і виявляється, що те, чого ми так сильно хотіли, зовсім не є нашою метою», ― зазначив режисер Володимир Янощук. Телеглядачам будуть близькі образи героїв і їхні історії. У центрі сюжету ― дівчина, яка, незважаючи на всі труднощі, вірить у своє щастя. «Іра, як і будь-яка жінка, хоче, щоб її любили і оберігали, ― це причина її вчинків», ― розповіла про свою героїню актриса Валерія Шкірандо. У мелодрамі не буде однозначно хороших чи поганих героїв. «Не можна впевнено сказати, що хтось із героїв цієї мелодрами однозначно хороший або поганий. Усі вони як один прагнуть щастя», ― зауважив актор Віталій Кудрявцев. Любовна лінія, яка не залишить байдужим жодного телеглядача!

Які повороти приготувала доля героям мелодрами «Другий шанс на перше кохання», дивіться вже сьогодні, 18 листопада, о 20:15 на СТБ.

Більше на тему: «Другий шанс на перше кохання»: анонс 1―2 серій

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ