«Другий шанс на перше кохання»: 5 причин подивитися новий серіал на СТБ
18.11.2020
Сьогодні, 18 листопада, о 20:15 на СТБ стартує чотирисерійна мелодрама «Другий шанс на перше кохання» кінокомпанії Star Media. Існує щонайменше 5 вагомих причин неодмінно подивитися прем’єру. Яких саме ― читайте в матеріалі!
- У серіалі телеглядач побачить життєві ситуації, у яких може опинитися кожен. «Історія настільки нетривіальна і водночас упізнавана, що багато глядачів її запросто зможуть приміряти на себе», ― поділився думкою актор Віталій Кудрявцев.
- Із серіалу можна багато почерпнути для себе і навіть переглянути особисті пріоритети. «Часом обставини бувають сильніші за нас і виявляється, що те, чого ми так сильно хотіли, зовсім не є нашою метою», ― зазначив режисер Володимир Янощук.
- Телеглядачам будуть близькі образи героїв і їхні історії. У центрі сюжету ― дівчина, яка, незважаючи на всі труднощі, вірить у своє щастя. «Іра, як і будь-яка жінка, хоче, щоб її любили і оберігали, ― це причина її вчинків», ― розповіла про свою героїню актриса Валерія Шкірандо.
- У мелодрамі не буде однозначно хороших чи поганих героїв. «Не можна впевнено сказати, що хтось із героїв цієї мелодрами однозначно хороший або поганий. Усі вони як один прагнуть щастя», ― зауважив актор Віталій Кудрявцев.
- Любовна лінія, яка не залишить байдужим жодного телеглядача!
Які повороти приготувала доля героям мелодрами «Другий шанс на перше кохання», дивіться вже сьогодні, 18 листопада, о 20:15 на СТБ.
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