Сегодня в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера 1 и 2 серий романтического сериала «Второй шанс на первую любовь». Читайте анонс 1―2 серий фильма «Второй шанс на первую любовь» прямо сейчас!

Ирине всего пятнадцать, а у нее уже так много секретов. Она скрывает, что ее всегда и во всем безупречная мать тихо спивается. Еще год назад женщина работала в НИИ и была уважаемым человеком, но НИИ закрылся, и ей пришлось стать швеей-надомницей. Новую работу мать ненавидит, личную жизнь устроить не удается, и она пьет от безысходности.

Девочке все чаще приходится выполнять заказы за мать. Впрочем, Ирина не жалуется ― ей нравится эта работа, и у нее очень хорошо получается. Но самый большой секрет Ирины ― это ее первая любовь. Возлюбленный ― Михаил Доманский ― ожившая девичья мечта: красив, умен и отпрыск богатых родителей. Их роман приходится держать в тайне, потому что родители Михаила ― ужасные снобы.

Режиссер-постановщик: Владимир Янощук.

В ролях: Виталий Кудрявцев, Валерия Шкирандо, Дмитрий Сарансков и др.

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