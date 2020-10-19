На этой неделе в 23:00 на телеканале СТБ выйдут серии пятого сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой ― гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в ближайших сериях фильма «Доктор Хаус»?

Девушка отправляется в Китай в поисках своих биологических родителей, однако те почему-то при встрече лишь накричали на нее, утверждая, что у них никогда не было дочери. Через некоторое время девушку начинает рвать кровью, после чего она оказывается пациенткой в Принстон-Плейнсборо. Тем временем Кадди, усыпив Хауса, обманом отправляет его вместе с Уилсоном на похороны отца Грегори, которые Хаус всеми силами старается пропустить, утверждая, что не является его родным сыном.

В больницу после припадка попадает новая знакомая Тринадцатой. Постепенно выясняется, что пациентка познакомилась с ней только для того, чтобы попасть к Хаусу и быть им продиагностированной. Тем временем шпионские будни Лукаса продолжаются.

В клинику попадает отец-одиночка, страдающий провалами в памяти. Похоже, они с дочерью не очень дружны…Кадди встречается с девушкой, готовой отдать ей своего будущего ребенка на удочерение. Однако УЗИ показывает, что легкие еще неродившейся девочки не до конца сформированы.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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